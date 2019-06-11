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12:07

Петербургские комсомольцы предложили репрессировать кооператив «Озеро»

фото ЗакС политика Петербургские комсомольцы предложили репрессировать кооператив «Озеро»

В Петербурге 10 июня прошла акция солидарности с членом КПРФ и бывшим кандидатом в президенты России Павлом Грудининым, который пытается отсудить в Мособлсуде права на акции руководимого им совхоза имени Ленина. Петербургские комсомольцы встали в одиночные пикеты у приемной президента РФ в СЗФО, говорится в группе ЛКСМ «ВКонтакте».

Активисты, помимо прочего, требовали закрыть кооператив «Озеро» и осудить олигархов.

«Сейчас Павел Николаевич подвергается политическим преследованиям со стороны властей. Совхоз им. Ленина пытаются захватить рейдеры, которые разрушат это уникальное предприятие, а работников и жителей посёлка выгонят на улицу», - заявили участники акции.

Напомним, в Мособлсуде проходят слушания по разделу акций совхоза имени Ленина между Грудининым и его бывшей супругой. Члены и сторонники КПРФ называют происходящее попыткой рейдерского захвата совхоза.  

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