Кудрин счел поспешным принятие закона об автономной работе рунета в первом чтении

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в Twitter, что считает поспешным принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета.

«В первом чтении принят закон о суверенном рунете. К сожалению, слишком спешно и без открытого диалога с IT и промышленным сообществом», - написал Кудрин.

По его мнению, эти отрасли развиваются как глобальные, и без «четких правил и понимания» такие шаги могут заморозить инвестиции в IT-технологии «в решающий момент по цифровизации России».

В первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.