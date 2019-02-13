Леонид Волков призвал не верить "страшилкам" о суверенном интернете

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков у себя в Facebook попытался успокоить тех, кто верит в "страшилки" о возвращении эпохи "железного занавеса", которая якобы может наступить в случае окончательного принятия законопроекта об автономности российского интернета.

Во-первых, подчеркнул Волков, интернет изначально был задуман как структура, которая устойчива к отказу одного из узлов, поэтому невозможно просто "нажать на рубильник" и отключить весь рунет от соединения с ключевым узлом.

Во-вторых, напоминает Волков, сам по себе интернет спроектирован таким образом, чтобы быть работоспособным даже в случае наступления ядерной войны.

"То, что устраивают в последние годы российские чиновники и депутаты, клишасы и роскомнадзоры — это, с точки зрения воздействия и последствий, в буквальном смысле ядерная бомбардировка и есть. И ничего, [интернет] работает", - пишет коллега Навального.

Вместе с тем, те политики и общественные деятели, кто популяризируют теории о важности "суверенного рунета", по большей степени либо вообще не разбираются в вопросе, полагает Волков, либо "просто негодяи, которые чуют возможность денег попилить".

"В целом, все будет хорошо, никакой суверенизации не будет, поддаваться панике и пугать друг друга несвежими страшилками не надо", - резюмировал он.

В первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.