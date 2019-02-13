Штрафы за фейковые новости и неуважение к власти в интернете могут увеличить в 20 раз

Группа депутатов Госдумы предложила увеличить максимальный штраф для граждан за распространение недостоверных новостей в СМИ и соцсетях до 100 тысяч рублей, передает ТАСС.

Это в 20 раз больше, чем прописано в законопроекте. Пока штраф для граждан предлагается установить в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В предложенных депутатами поправках штрафы предлагают повысить до 30 – 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч вместо 30 – 50 тысяч. Для юридических предлагается штраф снизить: с прописанных ранее 400 тысяч – миллиона рублей до 200 – 500 тысяч рублей, но с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Предложили депутаты и поправки к законопроекту об оскорблении власти и госсимволов в интернете. Согласно правкам, штрафы для граждан за деяние могут увеличиться с 1 – 5 тысяч рублей до 30 – 100 тысяч, за повторное деяние – от 100 до 300 тысяч рублей. Административный арест до 15 суток сохраняется.

Один из авторов правок, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный заявил, что штраф в размере тысячи рублей не остановит нарушителей, котороы делают это преднамеренно. «Штраф в 500 рублей, тысячу рублей ничего не значит для многих граждан. Но если человек заплатил 100 тысяч рублей, он будет это помнить всю оставшуюся жизнь», - убежден депутат.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.