Движение "За права человека" признали иноагентом

Министерство юстиции внесло движение Льва Пономарева «За права человека» в реестр некоммерчески организаций, выполняющих функции иноагента, сообщили в ведомстве.

В реестр организация внесена 12 февраля. По словам представителей Минюста, соответствие движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой проверки.

Внеплановую проверку движения начали в середине января. Тогда Пономарев сообщал, что инициаторами стали активисты движения SERB, написавшие донос.

В конце 2018 года движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Минюст ранее также внепланово проверил научно-информационный и просветительский центр «Мемориал». Проверку объясняли информацией, полученной от неназванного госоргана. Однако в реестр иноагентов «Мемориал» вносить не стали, указав лишь на несоответствия в уставе.