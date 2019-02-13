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17:21

Движение "За права человека" признали иноагентом

Министерство юстиции внесло движение Льва Пономарева «За права человека» в реестр некоммерчески организаций, выполняющих функции иноагента, сообщили в ведомстве.

В реестр организация внесена 12 февраля. По словам представителей Минюста, соответствие движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой проверки.

Внеплановую проверку движения начали в середине января. Тогда Пономарев сообщал, что инициаторами стали активисты движения SERB, написавшие донос.

В конце 2018 года движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило президентский грант. Перед этим Пономарев отбывал 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

Минюст ранее также внепланово проверил научно-информационный и просветительский центр «Мемориал». Проверку объясняли информацией, полученной от неназванного госоргана. Однако в реестр иноагентов «Мемориал» вносить не стали, указав лишь на несоответствия в уставе.

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19:48    
Государство всё больше увязает в репрессивной политике, беззаконии и нарушениях прав человека. Бессмысленная реакция и бесперспективный курс. И всё это на фоне падения реального уровня доходов большинства населения, роста задолженности региональных бюджетов, роста тарифов и социального напряжения после пенсионной реформы. Путин ведёт страну в тупик гражданского и международного конфликта.

19:14    
Все правильно.

18:11    
В первую очередь надо было гнать из России "мемориал", а эти пусть живут как иностранные наймиты . Только недолго.

17:25    
Кругом в России вражеские наймиты и прозападные подстилки!

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