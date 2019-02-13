Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента

Евросоюз настаивает на скорейшем проведении выборов главы государства в Венесуэле, поделилась с журналистами представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

Дипломат пояснила, что без должного правового урегулирования страны ЕС не могут оказывать гуманитарную помощь государству без президента.

"Мы призываем к срочной организации подлежащих доверию президентских выборов при обеспечении необходимых гарантий", - цитирует "Коммерсант" Косьянчич.

Напомним, ранее ряд стан Европы признал главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо новым временным президентом страны. Гуайдо нарёк себя новым правителем латиноамериканского государства на прошлой неделе, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть стран Южной Америки, и другие. Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками "старого режима" Николаса Мадуро.

На выходных венесуэльский оппозиционер объяснил, почему РФ и КНР выгоден союз именно с ним.