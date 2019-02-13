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18:21

Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заверил своего коллегу, президента России Владимира Путина, что Минск обязуется экспортировать в РФ только высококачественную водку и закуску.

"Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, что накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", - цитирует заявление Лукашенко пресс-служба Кремля.

Отметим, обещание было озвучено Лукашенко в рамках двустороннего российско-белорусского саммита в Сочи, на котором помимо глав государств присутствуют вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и посол России в Минске Михаил Бабич. Переговоры посвящены экономическим взаимоотношениям двух стран.

Ранее, напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что ему доподлинно известно, что на российский рынок под видом белорусской продукции продолжает проникать "санкционка".

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22:43   Дед Иван   РУСЬ
Нам бы Батьку Лукашенко в президенты! Сразу бы весь РУССКИЙ НАРОД зажил бы в сто раз лучше!

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