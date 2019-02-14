Менее чем за сутки 2700 человек подписали петицию против изоляции интернета

Онлайн-петиция против закона об изоляции российского интернета за 16 часов собрала более 2700 подписей. Она была создана около семи часов вечера 13 февраля на портале Change.org аккаунтом ЗАО Гражданское общество. На аватаре аккаунта изображена символика либертарианцев.

«Россия это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает всё, чтобы мы продолжали отставать от запада», - считают авторы петиции.

В качестве недавних негативных действий властей составители петиции приводят санкции, пенсионную реформу, введение новых налогов. Теперь, по мнению авторов, власть "тянется к нашему интернету". «В прошлый раз власть попыталась отобрать нашу свободу переписки, но Павел Дуров не дал заблокировать Telegram. В этот раз государство решило пойти дальше и забирает весь интернет. Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь», - заявляют авторы петиции.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета 12 февраля. Против выступили представители всех фракций кроме «Единой России».

Авторы документа, сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой, заявили, что разработали законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». По их словам, возможность автономной работы Рунета необходима для «обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины».

Второе чтение законопроекта состоится 13 марта.