18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:07

Менее чем за сутки 2700 человек подписали петицию против изоляции интернета

Онлайн-петиция против закона об изоляции российского интернета за 16 часов собрала более 2700 подписей. Она была создана около семи часов вечера 13 февраля на портале Change.org аккаунтом ЗАО Гражданское общество. На аватаре аккаунта изображена символика либертарианцев.

«Россия это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает всё, чтобы мы продолжали отставать от запада», - считают авторы петиции.

В качестве недавних негативных действий властей составители петиции приводят санкции, пенсионную реформу, введение новых налогов. Теперь, по мнению авторов, власть "тянется к нашему интернету".  «В прошлый раз власть попыталась отобрать нашу свободу переписки, но Павел Дуров не дал заблокировать Telegram. В этот раз государство решило пойти дальше и забирает весь интернет. Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь», - заявляют авторы петиции.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе Рунета 12 февраля. Против выступили представители всех фракций кроме «Единой России».

Авторы документа, сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой, заявили, что разработали законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». По их словам, возможность автономной работы Рунета необходима для «обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины».

Второе чтение законопроекта состоится 13 марта.   

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

14:42 И.о. главы пресс-службы Смольного назначена Марина Мерцалова

14:26 Медведев: Экономика растет уже третий год, просто россияне этого не ощущают   2

14:00 Беглов подписал план по развитию детского здравоохранения до 2024 года   1

13:59 Роспотребнадзор может законодательно ограничить допустимый размер талии   1

13:44 Смольный готов потратить на концерт в честь Дня Росгвардии 4,9 млн рублей   4

13:39 Белковский счел новую статью Суркова идеальным проявлением сервильности   4

13:31 С имущества покрывшего 130-миллионный штраф Улюкаева снят арест

13:15 С петербургскими школьниками поиграют в выборы   4

12:59 В ЗакСе поддержали право инвалидов голосовать при помощи факсимильной подписи   2

12:53 Песков о новых санкциях США: На ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится   2

12:26 УФАС выявило, что АО "Фонд имущества" сотрудничает со Смольным на правах монополиста

12:22 Минюст внёс в реестр иноагентов еще две НКО Льва Пономарёва   2

12:07 Менее чем за сутки 2700 человек подписали петицию против изоляции интернета

11:59 Новгороду требуется 9 млрд рублей на ремонт канализации   1

11:47 КПРФ предлагает ввести наказание за оскорбительные выпады чиновников в адрес россиян

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.