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12 февраля, 13:54

Госдума одобрила законопроект об автономной работе рунета

Госдума в первом чтении приняла законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, передает «Медуза».

За документ проголосовали 334 депутата, против – 47. Против законопроекта проголосовали депутаты всех фракций, кроме «Единой России».

Ранее против законопроекта выступила ЛДПР, лидер фракции Владимир Жириновский требовал, чтобы депутат Андрей Луговой отозвал свою подпись под документом. Луговой отказался.

Законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года, Луговой - соавтор. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

 

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12 февраля, 19:36    
Педро-депутатам позор! Сволочи!

12 февраля, 14:14    
Опять "железный занавес" ??? Что думачи добиваются??? И так народ злой на такую "демократию"...

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