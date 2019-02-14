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16:56

ТАСС: По версии следствия, за убийства по найму сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей

Близкий к следствию по делу сенатора Рауфа Арашукова поделился с ТАСС, что за убийство двоих человек - зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова - карачаево-черкесский чиновник мог заплатить 1,5 млн рублей.

"В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком [Арашуковым] Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тысяч рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году. Другой обвиняемый — Расул Аджиев заявил в ходе допроса, что за убийство Жукова он получил через Руслана Агоева [шурин Арашукова] денежные средства в размере 1 млн рублей", - сообщил источник ТАСС.

Официальным комментарием, подтверждающим либо опровергающим данную информацию, агентство не располагает.

Напомним, сенатору предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: обозначенных ТАСС Жукова и Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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