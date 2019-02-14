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18:21

Поклонская рассказала о своем протесте против пенсионной реформы

В откровенном интервью каналу RTVi депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала о мотивах, побудивших ее стать единственным человеком из фракции единороссов, который открыто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста. По ее словам, решение ей давалось тяжело, представители власти ей звонили и предупреждали, что правильнее будет не отклоняться от "курса партии", но перевесила неловкость перед будущими поколениями, которым, уверена Поклонская, реформа бы сильно навредила.

Я понимала, что проголосуй я против - автоматически попаду в статус врага государства. Поддержать реформу в том виде я тоже не могла, завтра после нас останутся наши дети. Спасибо они нам скажут за такую реформу? Нет, я не хочу.

Наталья Поклонская

Пикантный момент беседы состоял в том, что поправки женщины коллеги отклонили, после чего инициативу подписал и утвердил президент Владимир Путин. После скрупулезных расспросов телеведущих обнаружилось, что Поклонская до сих пор не согласна с повышением пенсионного возраста, но о несогласии с президентом, подписавшим закон, не может быть и речи. Сочетания несочетаемого в этой своей позиции депутат не усмотрела.

Напомним, глава государства подписал документ 3 октября 2018 года. Возраст выхода на пенсию увеличился с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

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22:36    
20:47 - не скули... давно ли пенсионеры и прочий люд перестали "любить" путина?. "сегодня" - началось еще вчера... где были мозги, когда поддерживали путина во всех его начинаниях - "крымнаш", "сириянаш", "лугандон", затем конфликт со всем миром... "народ" дружно "всё понял" и поддержал путина - вот и завяз коготок. все были счастливы путинскими "контрсанкциям", хотя качество ухудшилось вмсете с ценами...  а, затем народу объяснили - "мы в осажденной крепости", надо терпеть и повышать цены. народ опять всё понял и согласился... до безмозглых не дошло - что это разводки - "об угрозах", чтобы оправдать провалы, угрозы лишь путинскому трону... а теперь народу цинично и повсюду заявляют - надо вкалывать долго и за малые деньги... и нечего теперь пар из ноздрей выпускать... спасибо путину!

22:26    
Товарищ 20:47, Соглашусь с Вами Поклонская Наталья красавица. Не любить её могут одни геи или импотенты. Тем более красивая и смелая женщина. Не испугалась из всей ЕР, голосовать против повышения пенсионного возраста.

22:20    
про 18-39
Товарищи, не огорчайтесь, 18-39 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против истины. И сейчас пукнул про "движение до издохаи развитие", так скоро, как только смог (18 мин). Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.

20:47    
Петух, продажный против за ограбление пенсионеров и против Поклонской? Позорник! Выйди к людям и скажи им это, тролль продажный!

18:57    
18:39 - по причине плохих советчиков - экономистов-аналитиков путин испугался, а зря... а, надо было оставить первоначальный проект - возраст - 65/63... ведь известно, что российское население с крепостным сознанием вообще не способно на какие-либо формы негодования и протеста - побухтит на кухне и смиртся, что и случилось... и нечего его жалеть - надо через годик вернуться к первому варианту... "к чему стадам дары свободы их должно резать или стричь"... такие бараны не нужны будущей россии...

18:53    
У Поклонской каша в голове, потому её и мотает из стороны в сторону...

18:50    
поклонская еще пожалеет, что пошла путем "крымнаш", ее уже взнуздали, так и будет на привязи в стойле жевать сено...

18:49    
она будет новой ФАННИ КАПЛАН

18:39    
Пенсионная реформа была крайне необходима России, её осуществили, двигаемся, развиваясь дальше!

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