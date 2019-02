The Bellingcat и The Insider назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей Издания The Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждается, что имя третьего подозреваемого в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии – Денис Сергеев, и он – сотрудник Главного управления Главного штаба Минобороны. В расследовании утверждается, что Сергеев родился в небольшом городе в Казахстане, служил в армии в Новороссийске, а затем переехал в Москву в начале 2000-х, где поступил в Военно-дипломатическую академию. По версии расследователей, документы на имя Сергей Федотов он получил в 2010 году, считают журналисты, причем загранпаспорт был выпущен в том же отделении УФМС, где их получали другие подозреваемые в отравлении Скрипалей – Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин). Авторы расследования установили, что в 2012 – 2018 годах «Федотов» летал в Западную, Восточную Европу, Центральную Азию и на Ближний Восток. В том числе – в Киев, Душанбе, Прагу, Милан, Париж, Белград, Софию, Стамбул, Барселону, Женеву, Ереван, Лондон. Также его считают причастным к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева 28 апреля 2015 года. В то же время «Федотов», следует из расследования, улетал из Болгарию в Россию через Стамбул. Эксперты установили, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к «Новичку». Гербев выжил, но спустя месяц после покушения его состояние резко ухудшилось – и в это время «Федотов» снова был в Болгарии несколько дней, а затем уехал в Сербию, говорится в расследовании. По данным изданий, «Федотов» прилетел в Лондон 2 марта 2018 года, за несколько часов до «Боширова» и «Петрова». Расследователям пока неизвестно, был ли он в Солсбери, где отравили Скрипалей, но они выяснили, что 4 марта, в день покушения, на обратный самолет «Федотов» не сел и вернулся в Москву через Рим. Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» в марте в британском Солсбери. Они выжили. В покушении британская сторона заподозрила Петрова и Боширова: их засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор. The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. До этого журналисты представили сканы заявлений мужчин на выдачу паспортов с пометками «Сведений не давать» и «С.С." ("Совершенно секретно")». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен