Роскомнадзор протестирует исполнение закона об автономной работе рунета

Роскомнадзор совместно с операторами связи проведет испытания по исполнению закона об автономной работе российского сегмента интернета в случае его принятия, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу РКН Александра Жарова.

«["Пилотные" испытания в рамках исполнения закона] сто процентов будут, и делать мы их будем с операторами связи. Пока еще закона нет», - сказал Жаров в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Госдума приняла в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.