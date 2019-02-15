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15:54

Анохин хочет вручить "лопату презрения" раскритиковавшему субботник чиновников Вострецову

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин в видео, опубликованном на Facebook, заявил, что нашел первого «кандидата» на получение «лопаты презрения» - это депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Негодование Анохина вызвало то, что Вострецов раскритиковал власти Петербурга за «субботник», на который обязали выйти чиновников и работников бюджетной сферы. В том числе, отметил Вострецов, в Красносельском районе на субботник вышли учителя.

«Считаю такое недопустимым. Вреда подневольная уборка из-под палки приносит гораздо больше, чем пользы. Надо стимулировать службы, которые занимаются уборкой территорий профессионально, эффективнее выполнять свою работу», - подчеркнул Вострецов.

Анохин категорически не согласился с такой позицией и обрушился на Вострецова с критикой.

«Вопрос: а ты где был во время стихии? Ты в Госдуме в Москве сидел, когда весь город убирал снег, и жители?» - обратился к парламентарию Анохин.

По его словам, Петербург «отдан на уборку частным компаниям», и когда количество выпавшего снега превышает норму в «два-три раза», «бизнесу невыгодно убирать так, как требует этот город и жители». «Поэтому мы, госслужащие, чиновники, депутаты должны брать лопаты и убирать, чтобы в городе можно было пройти», - подчеркнул Анохин.

На самом деле за уборку снега в Петербурге в разных районах ответственны подведомственные Смольному организации: ГУДП «Центр», ГУДП «Путь», АО «Гражданское», ГУДСП «Курортное», «Автодор СПб», ГУДСП «Петродворцовое», ОАО «Автопарк №7 «Спецтранс». В середине января управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении нескольких компаний из списка, заподозрив их в заключении картельного соглашения на торгах по расчистке дорог от снега.

«Лопаты презрения» Анохин собирался вручать тем, кто не выходил на субботник 9 февраля. Тогда же он предлагал награждать особо отличившихся «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми» лопатами. Предложение осталось без поддержки со стороны вице-губернатора Николая Бондаренко.

Это не первый случай, когда Анохин критикует Вострецова. В ноябре 2018 года депутат ЗакСа вызвал коллегу из Госдумы на рэп-баттл, будучи недовольным идеей Вострецова штрафовать семьи, в которых несовершеннолетние дети ходят на несанкционированные акции, а при повторении ситуации – лишать родителей родительских прав.



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22:51    
С такими умными вожаками, как Анохин мы следующий субботник проведём, как в блокаду - будем трупы убирать и т.п.

22:36    
Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!

17:43    
Вострецов получает деньги от налогоплательщиков за приведение города в порядок (в том числе за уборку снега)?

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Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

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