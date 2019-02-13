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12:19

Депутат Анохин предложил вручить “лопаты презрения” не участвовавшим в городском субботнике

Депутат Заксобрания от “Единой России” Андрей Анохин 13 февраля предложил вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко вручить “лопаты презрения” жителям города, которые не вышли на субботник 9 февраля 

По мнению Анохина, органы исполнительной власти должны провести мониторинг итогов субботника и также наградить “золотыми”, “серебряными” и “бронзовыми” лопатами особо отличившихся горожан.

Вице-губернатор комментировать предложение не стал.

Ранее Анохин пытался с места перекричать депутата фракции Партия роста Максима Резника, когда тот слишком долго, по мнению единоросса, формулировал свой вопрос к Бондаренко.

- Ты бы час еще говорил, - крикнул Резнику Анохин.

Резник, в свою очередь, сообщил коллегам и членам правительства, что у него есть вопрос “Что делать?”, но задать его он хочет врио губернатора Александру Беглову и его заместителю Любови Совершаевой.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заверил, что Резник сможет задать свой вопрос, когда Беглов придет в Мариинский дворец.

- Если не убежит, - ответил Резник.

Вице-губернатор Николай Бондаренко 13 февраля выступил на “часе правительства” ЗакСа и ответил на вопросы некоторых депутатов.



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21:02    
Субботник был добровольным, принять участие и почистить город мог любой желающий.. можно и без "лопат презрения")

17:48     rutenko87@bk.ru
От получасовых тирад Резника, снега точно не убавится. Раз он спрашивает "Что делать?", то почему никто еще не послал его за лопатой?

15:45    
Место Анохина с лопатой во дворе постоянно, а не в ЗАКСе. Ума много не нужно бегать с лопатой и такие депутаты, умеющие только бегать с лопатами нам не нужны. Пусть такие депутаты постоянно упражняются с лопатой вместо дворников, тогда и чисто в городе будет. АНОХИНУ - ЛОПАТУ ПОСТОЯННО!!!

15:07    
Вместе с лопатами надо вернуть часть налогов, которая идёт в фонд благоустройства и за уборку территории.
Если ИО губернатора и его прихвостни собираются и впредь решать хозяйственные проблемы путём "личного участия", то всю эту шайку разогнать надо, т.к. их потуги решить городские проблемы путём само пиара равны нулю, а также свидетельствуют о неспособности организовать работу подчинённых им ведомств. ПОЗОР!

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