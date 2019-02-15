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17:06

"Не девчонка, не расплачемся": Путин назвал незначительным повреждение пальца

Президент Владимир Путин сообщил, что немного содрал ноготь во время тренировки по дзюдо, и в этом нет ничего страшного, передает «Интерфакс».

Перед началом тренировочного хоккейного матча в Сочи вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин поговорил с генеральным менеджером сборных команд России по дзюдо Эцио Гамбой и олимпийскими чемпионами Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым. Гамбой спросил президента: «Как палец?».

 «Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», - ответил шутливо Путин и тут же добавил, что в российском дзюдо девочки самые лучшие.

Путин повредил палец во время спарринг-разминки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Палец замотали пластырем, и президент продолжил тренировку. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что после этого президент все еще собирается играть в хоккей.

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21:12    
Путин не политик. Клоун, хоккеист, дед-Щукарь,может тупоумный анекдот включить, половить черепки, которые ему лакеи накидали. Но в политике лжец и болтун! Скоро самая богатая страна, будет по уровню жизни, как Африка.

17:21    
во житуха - повалялся на татами, шайбу погонял... а, ранее - в "святой" воде побултыхался на публике, в проруби... везде позирует - на молебнах иконку слюнявит, на рыбалке, на коне, на охоте, то в спортзале - словно "голливудская звезда" для журнала плейбой... это трампу некогда голым торсом хвастаться, зато и дела идут, и страна круче всех...

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