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18:27

Сурков встретился с "донбасскими"

Помощник российского президента Владислав Сурков провел встречу с людьми, прямо или косвенно участвовавшими в политическом кризисе на юго-востоке Украины весной 2014-го года, сообщает "Комсомольская правда". Среди них, в частности, был бывший премьер-министр до сих пор не признанного государства ДНР Александр Бородай.

В своей речи чиновник и политтехнолог объединил два разнонаправленных тезиса: с одной стороны, по его словам, момент таков, что пока помощи "добровольцев" сепаратистам больше не требуется, но, с другой стороны, Сурков заявляет, что "все равно придется до конца решать вопрос военным путем".

В течение последней недели Сурков напомнил о себе статьей в "Независимой газете", в тексте которой он предрекал "государству Путина" чрезвычайную жизнеспособность, а также ставил под сомнение необходимость проведения каких бы то ни было выборов.

Конфликт между сепаратистами Луганской и Донецкой областями и Киевом то разгорается, то тлеет с весны 2014-го года. Кремль целиком и полностью занимает сторону юго-восточных украинских областей.

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22:45    
Да, воссоединение Новороссии с Россией увеличит население нашей державы миллионов на 20, что замечательно в условиях демографического кризиса! В Советское время в развитие промышленности Новороссии были вложены огромные средства из СОЮЗНОГО бюджета, потому возвращение её в Россию придаст и значительный рост нашей экономике!!!!!!!!!

22:38    
20:15 Ну, мыслишь ты по-сталински, а дурак дураком.

20:15    
Для начала Сурков должен подготовить Путину документы о признании независимости народных республик ДНР и ЛНР, затем  на основе их референдумов о включении их в состав России! Далее уже начинать работу о включении Новороссии в состав России от Измаила(Одессы) до Харькова, возможно вместе с РУССКИМ Приднестровьем! Мыслить и действовать надо исключительно по-Сталински!

20:06    
сурков встретился с истинно "глубинным народом" лугандона - гопотой, террористами и уголовниками... как бы ему не пришлось потом встречаться с судьями международного трибунала, в качестве "ответчика" - как пособнику военного конфликта между наемниками из лугандона и украиной...

18:34    
Сурков работает над исторически справедливым возвращением Новороссии в состав России, отталкиваясь от того, что она была в составе России ВЕКАМИ!!! 1991 г.-историческое недоразумение, казус, который необходимо исправить и двигаться дальше! Молодец, пусть прорабатывает все вопросы!!! Скоро начнём!

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