"Тигры" с Путиным и Лукашенко обыграли в хоккей "Медведей" со счетом 16:1

Команда «Тигры», в состав которой вошли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, победили в хоккейном матче против «Медведей» со счетом 16:1, передает «Интерфакс».

Хоккейный матч на арене «Шайба» в Сочи стал для Путина и Лукашенко завершением трехдневных переговоров. Вместе с Лукашенко играл и его сын Николай, который забросил одну из первых шайб. Президенты двух стран несколько раз увеличивали счет, к концу второго периода «Тигры» вели 9:1.

Путин время от времени приглашает Лукашенко и лидеров других стран сыграть хоккей – обычно в рамках Ночной хоккейной лиги. В ней также принимают участие ветераны российского хоккея, представители руководства, главы регионов, крупные бизнесмены.

Перед началом матча Путин дал понять, что с его поврежденным накануне на тренировке по дзюдо пальцем все в порядке, просто «дернул немножко, ноготь содрал». «Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», - добавил Путин.