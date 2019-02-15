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19:28

Смольному стали нужны советники по работе с молодежью и муниципалами

Петербургское правительство заинтересовалось поиском советников, разбирающихся в местном самоуправлении и молодежной политике, о чем говорится на кадровом интернет-портале Смольного.

Открытые вакансии сулят оклад победившим соискателям в размере 54-х тысяч рублей. Конкурс для тех, от кого требуется стратегическое мышление и любовь к достижению результата, проводится до конца февраля. Для трудоустройства необходимо пройти психологический тест и защиту некоего реферата.

Сегодня, 15 февраля, после перерыва в профессиональной деятельности длиной в месяц, ушедшие в отставку высокопоставленные чиновники Смольного - бывший вице-губернатор Сергей Мовчан и бывший руководитель комитета Смольного по промышленной политике Максим Мейксин перешли на новую для себя работу. Они стали работать советниками врио губернатора Александра Беглова - советниками, в которых городское правительство продолжает нуждаться.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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21:52    
20-26 никак тебя Запад крепко растлил и обидел голубка голубого? И 5 я колонна добавила ещё? Всё ноешь, чир тебя растлили и гомосечно. Не отдавайся ворогам и не скули постоянно.

20:26    
Главное в работе с молодёжью-это оградить её от тлетворного влияния Запада - идеологического, нравственного, гомосечного и тд.!

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