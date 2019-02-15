Елину недостаточно уровня, на котором развивается транспортная инфраструктура Вице-губернатор Евгений Елин оценил качество отчета руководства Красносельского района, говорится на официальном сайте Смольного. Речь держал заместитель главы, поскольку глава района Виталий Черкашин был уволен 15 февраля по причине многочисленных жалоб граждан. "Справиться со всеми проблемами сможем, если будем вовлекать в деятельность активных горожан", - произнес Елин. Вице-губернатор наградил 16 жителей района за их успехи в труде. В качестве главных претензий Елин предъявил районным чиновникам низкое качество уборки снега. Главные его надежды и притязания касаются благоустройства и развития транспортной инфраструктуры, на которые, по словам Елина, выделили достаточно средств.



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