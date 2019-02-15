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13:04

СМИ: Глав трех районов Петербурга уволили из-за плохой уборки снега

Главам трех районов Петербурга объявили об увольнении на закрытом совещании по итогам уборки снега с улиц города, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, постов лишились Андрей Хлутков (Центральный район), Юлия Киселева (Василеостровский район) и Виталий Черкашин (Красносельский район). При этом, уточняют источники, им предложили остаться в Смольном и стать зампредседателями разных комитетов, каких именно – пока не уточняется.

Недовольство качеством уборки снега стало поводом для увольнения главы Фрунзенского района в начале февраля. Тогда место Валерия Сапожникова занял бывший вице-губернатор Петербурга Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.

У Хлуткова был конфликт с депутатами Заксобрания, в частности – с бывшей главой района Марией Щербаковой. Она не раз упрекала преемника то в том, что он систематически не отвечает на ее депутатские запросы и отказывает в публикациях в районной газете, то в недостаточно хорошей работе по расселению коммуналок. В июне  2018 года она заявила, что Хлутков не снабжает ее необходимой техникой, но вскоре за эту ситуацию она перед главой Центрального района извинилась.

Критиковал Хлуткова и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявлял, Хлутков должен заниматься аварийными домами, а не «изваляться в перьях гусиных и бегать по Центральному району». 13 февраля появились сведения, что Макаров может возглавить штаб муниципальной кампании властей.



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14:55    
Самый худший по уборке район - Калининский. Но там сын генерала Пониделко сидит, его трогать нельзя.

14:07    
15 февраля, 13:30.
А кто бы сомневался?!...

13:30    
А главу Петроградского района оставили?

Страница 1-ая (всего: 1)
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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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