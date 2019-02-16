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10:20

ВЦИОМ: Жители Хакасии сомневаются в компетентности нового главы республики

Более 40% опрошенных социологами жителей Хакасии уверены, что бывший руководитель республики Леонид Развозжаев был более опытным управленцем, чем не так давно ставший главой региона коммунист Валентин Коновалов, следует из опроса, проведенного исследовательским центром ВЦИОМ.

45% респондентов высказали мнение, что 31-летний Коновалов пока не знает, как проявить себя на занимаемом поприще, а 72% уверены, что ему просто не хватает опыта ввиду столь "юного" возраста. 

Удовлетворены деятельностью нынешнего губернатора лишь 16% опрошенных, а 64% не заметили никаких изменений за те три месяца, которые Коновалов провел в статусе главы Хакасии.

Напомним, Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы республики, будучи единственным кандидатом на пост губернатора региона. Оппонент коммуниста, единоросс Виктор Зимин, в первом туре, прошедшем в сентябре 2018 года, набрал всего 32 процента голосов и от дальнейшего участия в процессе отказался, приняв предложение занять высокий пост в РЖД. Позднее снялись и другие кандидаты, оставив Коновалова "в одиночестве".

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11:50    
А что мешает нашему губернатору после выборов провести конкурс наподобие "лидеров России", выявить талантливых молодых управленцев и 4 года готовить их к тому чтобы они умели управлять городом.
Дед-военный ещё хуже чем молодой и неопытный управленец. Молодой хотя бы стремится учиться, а дед считает что все знает лучше. А то что он ещё и вояка - уверен что все должны ему подчиняться беспрекословно. А это не так.

11:47    
Вот молодой человек стал губернатором Хакасии, а управленческого опыта ноль...Потому в Питере нужен управленец со стажем в должности губера, вроде Беглова!

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