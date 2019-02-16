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17:30

Порошенко напомнил Меркель о важности экономического давления на Россию

Сегодня, 16 февраля, глава Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Мюнхенской конференции по безопасности и побеседовал с ней о важности усиления санкционной политики в отношении России. 

"Стороны скоординировали действия с целью внедрения «Азовского пакета» санкций", - отмечается на официальном сайте украинского лидера.

В разговоре с Меркель Порошенко напомнил, что ужесточение санкционного режима необходимо для того, чтобы ускорить процесс освобождения арестованных в Черном море украинских моряков, а также всех политзаключенных.

В двусторонней дискуссии также была затронута тема возможного вмешательства России в выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Меркель, выступая на мюнхенской конференции, подчеркнула, что любые антироссийские ограничения должны быть согласованы, так как РФ является важным для Европы стратегическим партнером.

Евросоюз, напомним, может ввести санкции против россиян, причастных к силовому захвату украинских судов в Черном море.

25 ноября морская погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Порошенко подписал указ, запрещающий въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 18 до 60 лет.

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17:50    
Ну, очень смешные санкции...

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