Защищающего коммунизм Шевченко беспокоит перспектива наступления фашизма

Заявивший о своих амбициях побороться за пост петербургского губернатора журналист Максим Шевченко опубликовал в личном Telegram-канале статью, в которой призывает читателей к бдительности перед лицом укрепляющегося, по его мнению, фашизма в виде бесчеловечного капитализма.

Только у левых есть видение народа как исторической общности, последовательно борющейся за институты развития и ясные социальные права как отдельного человека, так и всего общества в целом. Но для этого надо иметь сталинский глазомер и ленинскую решительность. Угроза фашизма более чем реальна. — Максим Шевченко

В числе претензий автора к существующей ныне социально-экономической формации - его гибридность в виде отсутствия четкой идеологии, нерешенность национального вопроса в многонациональной стране, а также неконтролируемая власть денег.

Ранее в беседе с ЗАКС.Ру Шевченко заявил, что если его не поддержит КПРФ, то он, не педалируя конфликта в рядах левых сил, попробует пойти на выборы как самовыдвиженец.