Не от КПРФ, так самовыдвиженцем: журналист Шевченко хочет баллотироваться в губернаторы Петербурга

Известный журналист и участник «Левого фронта» Максим Шевченко 7 февраля подтвердил, что желает участвовать в выборах губернатора Петербурга. Слухи о его возможном выдвижении от КПРФ звучали и раньше. Но теперь он заявил, что будет баллотироваться, даже если компартия не поддержит его кандидатуру.

фото: Открытая библиотека

- Это мое личное решение. Решение Максима Шевченко. Я пойду даже самовыдвиженцем, - заявил коммунист в телефонном разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Он также отметил, что считает Петербург с детства родным городом, поскольку часто здесь бывает и чувствует себя в городе Петра как дома.

Ранее Шевченко называли одним из двух основных претендентов в кандидаты от петербургского КПРФ . Второй претендент - режиссер и депутат Госдумы Владимиром Бортко. Первый секретарь горкома КПРФ Ольга Ходунова сообщила ЗАКС.Ру, что большинство партийцев поддерживает кандидатуру Бортко, но лично она относится к Шевченко с большим уважением.

- Я очень хорошо отношусь к кандидатуре Шевченко, но коммунисты более склонны к кандидатуре Владимира Бортко. Но это еще не окончательное решение. Решение будет приниматься президиумом Центрального комитета и конференцией регионального отделения партии. Интрига у нас пока сохраняется, - прокомментировала Ходунова.

По ее словам, сильные стороны Бортко – это знание проблем Петербурга и известность в среде горожан. Преимуществом Шевченко, по мнению Ходуновой, является богатый опыт работы в предвыборных кампаниях, в том числе в качестве доверенного лица Павла Грудинина на выборах президента России.

- В ходе работы доверенным лицом он проявил себя очень напористым, квалифицированным и интересным полемистом. Он может абсолютно в любой аудитории находить контакт, - отметила первый секретарь петербургского КПРФ.

Хотя Шевченко так и не вступил в партию, КПРФ неоднократно делала ставку на его харизму. Сейчас он руководит фракцией коммунистов в Законодательном собрании Владимирской области. А летом 2018 года Шевченко выдвигался в губернаторы той же Владимирской области. Пройти муниципальный фильтр ему не удалось: региональный избирком не засчитал несколько собранных подписей депутатов разного уровня. Те выборы, напомним, выиграл не самый яркий представитель ЛДПР Владимир Сипягин, которого в прессе называли «техническим кандидатом», а сам Шевченко прозвал его «Сипягиным-Орловским» по фамилии кандидата от власти Светланы Орловой.

По словам Шевченко, петербургские коммунисты не обсуждают с ним процесс принятия решения по кандидату в губернаторы. Он отметил, что уважает их выбор, но на его планы участвовать в избирательной гонке это не повлияет.

- С КПРФ мы союзники и товарищи в борьбе против антинародного режима. Но я не являюсь членом КПРФ, партийная дисциплина для меня не является определяющей. Определяющими для меня являются здравый смысл и аспекты моего политического взгляда на жизнь. Я человек левых взглядов, но в КПРФ не вступаю в связи с рядом нюансов. Я с большим уважением отношусь к Геннадию Андреевичу Зюганову, к Владимиру Владимировичу Бортко. Наша задача – борьба против режима, против ситуации порабощения и унижения нашей Родины. А как она будет решаться, это вопрос тактики, - добавил потенциальный кандидат.

Регистрация Шевченко в качестве кандидата на петербургских губернаторских выборах и тем более его победа маловероятны, считает доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

- Он фигура здесь известная только очень-очень узкому кругу экспертов и специалистов. Раскрутить за оставшееся время его физически невозможно, особенно если учесть, что средства массовой информации у нас четко и ясно контролируются. Тем более, местное КПРФ вряд ли захочет отдать ему «свою поляну», а для того, чтобы пойти самовыдвиженцем нужно собрать подписи и пройти муниципальный фильтр. Шансов у него нет, даже гипотетически, - уверен Конфисахор.

Однако политолог согласен с тем, что Шевченко – интересная личность и его участие оживило бы предвыборную гонку.

Левый журналист и правда не лезет за словом в карман, когда критикует чиновником и «Единую Россию», а делает он это почти в каждом своем выступлении. Например, выступая в Заксобрании Владимирской области, он охарактеризовал проекта бюджета региона на 2019 год как «продолжение антинародной и антисоциальной политики Путина и Медведева». В одном из своих интернет-стримов он назвал Ксению Собчак «политической девочкой по вызову», в другом – тандем «Единой России» и ЛДПР «пожирателями страны».

Несмотря на свою категоричность, Шевченко часто делает жесты, нехарактерные для его союзников из КПРФ. Например, он высказывался за освобождение Олега Сенцова и выступал на митинге владимирских сторонников Алексея Навального. Он бил своего коллегу Николая Сванидзе за высказывание о Сталине и при этом читал стихи Нестора Махно на фоне могилы анархиста. Ждут ли резкие высказывания и нестандартные ходы петербургскую публику, пока неизвестно. Шевченко сообщил ЗАКС.Ру, что объявит предвыборную кампанию только после того, как его зарегистрирует Горизбирком.

Сергей Еремеев

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