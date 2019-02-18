Причиной обрушения корпуса ИТМО считают перегруз конструкций

Причиной обрушения учебного корпуса ИТМО на улице Ломоносова, 9, мог стать перегруз конструкций, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

«Причиной послужило нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций», - сказал Кириллов, добавив, что подрядчик известен, а остальное «даст следствие». Площадь обрушения, сообщил Кириллов, составила порядка тысячи квадратных метров, затронуты все пять этажей.

Совладелец компании «ПетербургРеставрация» Никита Барабанщиков опровергает информацию о чрезмерном складировании стройматериалов, как о причине обрушения, передает «Фонтанка.ру».

«О каком-то там складировании материалов, о котором пишут в СМИ, даже речи не шло. Но даже если отталкиваться от этой версии, то используемый нами материал не может давать нагрузки, которая могла бы привести к обрушению», - заявил Барабанщиков. Он заявил, что еще до того, как подрядчик вышел на объект, в здании были трещины, которые становились со временем больше. По словам Барабанщикова, в какой-то момент из-за этого «произошла потеря несущей способности отдельных элементов конструкции».

Корпус ИТМО на Ломоносовской обвалился 16 февраля. В результате обрушения перекрытий никто не пострадал.

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