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11:57

Глава Башкирии извинился перед активистом, которого оскорбил местный чиновник

Врио главы республики Башкирия Радий Хабиров принес публичные извинения экологическому активисту из города Сибай, которого ранее мэр города Сибай Рустем Афзалов назвал "экскрементом" и "козлом". Столь резкий выпад последнего был продиктован тем, что местные жители несколько месяцев подряд выражают недовольство смогом, который мешает вредит их здоровью. Кроме того, он апеллировал к тому, что у активиста в прошлом имелась судимость.

Глава региона недоволен своим коллегой.

"Если ты одел мандат государственного служащего, то ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, даже если вам не нравятся его моральные качества, никто не вправе оскорблять человека. Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан", - приводит слова Хабирова РИА "Новости".

10 февраля на уличном сходе жители Сибая записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их.

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