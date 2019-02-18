Сотрудниц "Мемориала" и "Новой газеты" отпустили из голландской полиции

Елену Милашину, корреспондента "Новой газеты", и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву спустя непродолжительное время после задержания в аэропорту отпустили амстердамские правоохранители, пишет "Интерфакс".

"Как мы поняли, полицейские увидели, что паспорт Миланы Бахаевой был выдан в Чечне и решили дополнительно проверить ее документы, а Елену Милашину задержали за компанию", - прояснили обстоятельства случившегося в редакции издания.

Впрочем, по версии полиции, о задержании как таковом говорить не приходится: имела место некая формальная процедура.

Со слов отпущенных женщин, во время общения с людьми "в форме" те отказались представляться и на время изъяли у Милашиной телефон. Вместе с Бахаевой она прилетела в столицу Нидерландов на конференцию правозащитников по проблеме сирийских беженцев.