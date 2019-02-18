Учрежденный Путиным детский центр получил право торговать спиртным

Фонду "Талант и успех", созданному по поручению президента Владимира Путина, выдали лицензию на продажу алкогольной продукции, сообщает "МБХ-Медиа".

Особенность события состоит в том, что единственный проект, которым занимается фонд, это детский образовательный центр "Сириус", расположенный в Сочи. Внутренний регламент центра, где учатся с 10 до 17 лет, в свою очередь, запрещает детям и подросткам, пить и курить на территории "Сириуса".

Попечительский совет центра возглавляет лично Путин. В нем также состоят глава его администрации Антон Вайно, вице-премьеры Ольга Голодец и Татьяна Голикова, а также получивший скандальную известность из-за "панамского досье" виолончелист Сергей Ролдугин.