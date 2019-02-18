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15:26

Ганапольский возмутился "бесстыдством" Суркова

Новейшее идеологическое сочинение помощника президента Владислава Суркова, в котором он пророчит нынешней российской политической системе и несменяемой власти долгую счастливую жизнь, нашел предельно аморальным и неприличным текстом политический обозреватель Матвей Ганапольский. В эфире авторской радиопрограммы у него нашлось для сочинения "Долгое государство Путина" нелестное и неэстетичное сравнение.

Статья констатирует неприкрытую наглость государства, которая стала законом и главным движителем политики, бесстыдство, возведенное в закон, в правила поведения. Вообще его статья про немытые ноги, про грязные носки, которые стоят в углу, он восхищается этими носками, дурно пахнущими ногами и говорит о том, что мы еще жопу не будем мыть для того, чтобы пахло получше.

Матвей Ганапольский

При этом ведущий не стал отрицать способностей Суркова, которые необходимы для того, чтобы занимать столь высокое положение в государственной иерархии, которое у него есть сейчас. То ли в шутку, то ли всерьез эксперт обратил внимание слушателей на то, что Суркова можно считать в некотором роде гениальным политическим деятелем.

"Я думал, что в стране есть только один человек, который сошел с ума и который тянет государство в бездну мрака. И этот человек Путин. Но выяснилось, что есть еще второй человек, который певец этого гения, вот этого главного. Он объяснил, что это хорошо", - заключил Ганапольский.

В статье, опубликованной в "Независимой газете", речь также идет о том, что институт выборов представляет собой западную "иллюзию" и вовсе не является необходимостью.

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17:13    
Думаю, что Сурков в списке претендентов преемников Путина...А Что? Молодой, умный, патриотичный, энергичный, с харизмой и тд.

17:10    
Русофобу Ганапольскому и не могла понравиться статья Суркова, потому что в ней автор пишет о том, как укрепить величие России! Помимо теории Сурков и на практике делает много хорошего для России с этой же целью в Абхазии, ДНР, ЛНР и тд. А то, что он публично послал на три буквы американца Волкера и не идёт на переговоры с ним, говорит о его воле и силе...

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