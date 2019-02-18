Ганапольский возмутился "бесстыдством" Суркова

Новейшее идеологическое сочинение помощника президента Владислава Суркова, в котором он пророчит нынешней российской политической системе и несменяемой власти долгую счастливую жизнь, нашел предельно аморальным и неприличным текстом политический обозреватель Матвей Ганапольский. В эфире авторской радиопрограммы у него нашлось для сочинения "Долгое государство Путина" нелестное и неэстетичное сравнение.

Статья констатирует неприкрытую наглость государства, которая стала законом и главным движителем политики, бесстыдство, возведенное в закон, в правила поведения. Вообще его статья про немытые ноги, про грязные носки, которые стоят в углу, он восхищается этими носками, дурно пахнущими ногами и говорит о том, что мы еще жопу не будем мыть для того, чтобы пахло получше. — Матвей Ганапольский

При этом ведущий не стал отрицать способностей Суркова, которые необходимы для того, чтобы занимать столь высокое положение в государственной иерархии, которое у него есть сейчас. То ли в шутку, то ли всерьез эксперт обратил внимание слушателей на то, что Суркова можно считать в некотором роде гениальным политическим деятелем.

"Я думал, что в стране есть только один человек, который сошел с ума и который тянет государство в бездну мрака. И этот человек Путин. Но выяснилось, что есть еще второй человек, который певец этого гения, вот этого главного. Он объяснил, что это хорошо", - заключил Ганапольский.

В статье, опубликованной в "Независимой газете", речь также идет о том, что институт выборов представляет собой западную "иллюзию" и вовсе не является необходимостью.