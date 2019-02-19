Россельхознадзор изъял и сжег более 120 кг "санкционки" из магазинов Московского района

Представители регионального управления Россельхознадзора по Петербургу, Псковской и Ленинградской областям провели совместный с городскими прокуратурой и таможней рейд по продовольственным магазинам Московского района, постфактум которого выявили, а после - отправили в печь, почти 122 кг мясных и молочных продуктов.

Фото: сайт Россельхознадзора

"Аутодафе" были преданы продукты из Финляндии, Эстонии, Германии и Великобритании.

С прилавков магазинов были устранены сыры, колбасы, сосиски, паштеты, йогурты и творог. Перед тем, как отправить товар в "черный список", сотрудники надзорных ведомств внимательно изучали этикетки.

Всего в 2018 году в Петербурге, Ленобласти и Пскове местным управлением Россельхознадзора были изъяты и уничтожены свыше 920 тонн товаров, на которых распространяется действие продуктового эмбарго.

Ранее, напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что ему доподлинно известно, что на российский рынок под видом белорусской продукции продолжает проникать "санкционка".

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