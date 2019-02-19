18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:10

СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника

После ознакомления с аудиозаписью разговора арестованного экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга с действующим парламентарием Максимом Резником петербургский Следком пришел к выводу, что никаких резонансных сведений она не содержит, поэтому повод возбуждать уголовное дело отсутствует, извещает "Интерфакс".

"Проведенная проверка не выявила признаков преступлений. Информация о якобы имевших место противоправных действиях не нашла подтверждения следственным путем", - поделилась пресс-служба ведомства.

Аудиозапись датируется 2016 годом - временем, когда Нотяг стал фигурантом дела о взятке. Отмечается, что тогда Резник был вызван в СК Петербурга на опрос. 

Согласно материалам дела, в июне 2015 года экс-депутат предложил гендиректору строительной компании "Воин-В" Олегу Глущенко на регулярной основе передавать ему взятку в размере 300 тысяч рублей с тем, чтобы предприниматель мог спокойно вести работы по реновации квартала Ульянка. Последний раз "сделка" состоялась в апреле 2016 года, когда Глущенко передал Нотягу 600 тысяч рублей, после чего последний был арестован ФСБ. По версии следствия, в общей сложности бывший парламентарий получил от коммерсанта не менее 1,2 млн рублей. В январе 2018 года Нотяга приговорили к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Отбывая срок, адвокаты экс-депутата неоднократно ходатайствовали об УДО, но суд в удовлетворении просьбы отказывал.

Накануне стало известно, что Глущенко решил засудить Резника: предприниматель настаивает, чтобы депутат удалил со своего сайта порочащую его честь информацию. Сумма иска - 1 млн рублей. Ранее народный избранник неоднократно именовал гендиректора "Воин-В" "мерзавцем" и "провокатором", подспудно критикуя и саму реновацию в историческом районе Ульянка. Глущенко называл политиков и общественников, выступавших против застройки Ульянки, "градозащитной мафией". ЗАКС.Ру подробно рассказал об обстоятельствах претензии бизнесмена к Резнику.

Помимо прочего, действующий парламентарий ранее обратился с иском ко врио губернатора Александру Беглову о защите чести и достоинства в связи с выступлением градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. Через несколько дней в Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда политик не произнес. Через суд он хочет обязать врио выплатить ему 1 рубль компенсации морального ущерба.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:40    
Зря, зря...

12:46    
Любопытно, Следственный комитет каждый раз оповещает мир через Интерфакс, когда у них ничего не обнаружено?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

14:25 Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

13:59 СР добивается более гуманного отношения к неправильно паркующимся инвалидам

13:55 "Метрострой" обещает открыть новые станции Фрунзенского радиуса к сентябрю, а не к июлю

13:26 Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры   3

13:20 Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой   4

12:59 Беглов вручил молодежи ключи от квартир в Кронштадте

12:56 Арбитраж Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

12:36 Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России   1

12:26 Казаки почтят Беглова орденом   3

12:10 СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника   2

11:31 Россельхознадзор изъял и сжег более 120 кг "санкционки" из магазинов Московского района   2

11:15 В ЗакСе инициировали создание рабочей группы по ограничению въезда авто в центр Петербурга   1

10:56 Из-за новых сообщений о "бомбах" в Петербурге эвакуировали госпиталь и ТК

10:38 Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.