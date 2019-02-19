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18:51

Смольный о лжеминированиях: Петербуржцев не испугать таким подлым способом

Смольный впервые выступил с официальным заявлением о накрывшей город волне ложных минирований: позицию администрации Петербурга представила председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

За последние сутки общими усилиями полиции, Росгвардии и спасателей было проверено более тысячи зданий, а эвакуированы свыше 90 тысяч петербуржцев.

"Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев, и тот факт, что нас так просто не напугать, особенно - таким подлым способом!", - констатировала Аришина.

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях) продолжают поступать уже четвертые сутки подряд. Только за 18 февраля информация о возможном заминировании коснулась более ста городских зданий. Всего экстренные службы выехали по вызову более тысячи раз. Не обошелся без подобных сообщений и сегодняшний день, 19 февраля.

На данный момент угроза взрыва нигде не подтвердилась. Примечательно, что все письма с угрозами рассылались от человека под именем "Владимир Путин". Однако вчера, 18 февраля, ряд ТРЦ получил послание с угрозой взрыва и требованием полумиллионного выкупа от лица по имени "Вован".

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20:01    
Вывод правильный.

19:43    
Закон Яровой не работает. Столько денег истратили, а распространителя ложной информации отследить не могут.
Скоро последует официальный вывод - надо увеличивать штат силовиков и их финансирование.

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