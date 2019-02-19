ФСБ задержала мужчину, заподозренного в "оправдании" теракта в петербургском метро

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Петербурга мужчину, который, по данным правоохранителей, размещал в социальных сетях аудиозаписи, каким-то образом оправдывающие совершенный в 2017-м году в метрополитене террористический акт. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Сейчас гражданину выбирают меру пресечения.

Отметим, дело по уголовной статье об оправдании терроризма также было возбуждено в Пскове в феврале против местной журналистки Светлане Прокопьевой, выразившей мнение о мотивах террориста, который взорвал себя в Архангельске у здания ФСБ осенью 2018-го года. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Теракт, совершенный смертником на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля 2017-го года, унес жизни пятнадцати человек.