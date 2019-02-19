Сигнальные пистолеты, стихи и старые оскорбления: Дела Зломновых взбудоражили адвокатское сообщество

У заявившего о пытках со стороны ФСБ петербуржца Павла Зломнова в конце января истек срок ареста, но на волю он так и не попал. В отношении него возбудили новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма, якобы арестант читал крамольные стихи перед сокамерниками. За несколько дней до этого дело об оскорблении следователя ФСБ возбудили против его отца и брата - адвокатов Зломнова. В ответ на это более 10 юристов из Москвы и Петербурга начали бесплатно представлять интересы семьи в судах. 19 февраля их представители организовали пресс-конференцию.

Оружейное дело

Михаил Зломнов – адвокат в третьем поколении. Свой профессиональный путь он начал не так давно, но главное дело своей жизни уже получил. Последний год вместе с отцом Андреем он отстаивает интересы брата Павла, находящегося в следственном изоляторе «Горелово». В феврале 2018 года Павлу Зломнову предъявили обвинение по статье 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). Обычно такие дела ведет МВД, но в этот раз расследованием занялась группа следователей ФСБ. По версии брата Павла Зломнова, ФСБ решили раскрутить громкое дело об оружейниках в преддверии президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

- А оказалось, что никаких оружейников нет, - подчеркивает адвокат.

По словам Михаила Зломнова, его брат Павел продал своему знакомому Дмитрию Бажину два сигнальных пистолета, купленных на рынке «Юнона». Пистолеты потом еще несколько раз перепродавались, причем один из временных владельцев переделал их в боевые. Последними покупателями стали оперативные сотрудники.

Они начали искать предыдущих хозяев пистолетов и вышли на Зломнова. Его отец и адвокат Андрей Зломнов рассказал, что сына арестовали 31 января 2018 года, вскоре после допроса Бажина. По словам защитника, многое в материалах дела «притянуто за уши».

- Павел писал диплом по выставкам оружия. Он музеевед по образованию. Несколько лет он работал в магазинах, торгующих оружием. Они продают амуницию, фляжки, ножики. Он работал именно в этом отделе. Но следователь написал: Павел работал в магазинах, торгующих оружием. Кроме того, как музеевед Павел ездил в леса и интересовался раскопками. Это было лет 5-10 назад. В их отряде был милиционер, у них была лицензия на раскопки. Там же крутился этот Бажин и еще один фигурант Роман Гроздов. Но когда это рассказали следователю, следователь написал: он ездил в леса, где они искали оружие. То есть не раритеты, а просто оружие, - сообщил Зломнов-старший.

Павел Зломнов рассказывал своим родственникам, что подвергся пыткам сразу же после задержания. По словам адвокатов, молодого человека избивали руками, ногами и электрошокером, один из оперативников засунул ему палец в ухо, а на вопрос, кто они такие, ответил Зломнову: «Я твой император».

- У него еще хватило смелости переспросить: «Какой император? Калигула?» - рассказал Андрей Зломнов про сына.

В октябре прошлого года эта история вошла в доклад членов Общественной наблюдательной комиссии, собравших жалобы петербуржцев на пытки со стороны ФСБ. Кроме того, Зломнов впоследствии жаловался на плохие условия содержания в СИЗО «Горелово».

Дело о стихотворении

О своем пребывании в СИЗО он писал стихи. В одном из них есть строчки:

«Нас закрыли по баракам, унижают, многих бьют,

Если люди не помогут, потихоньку нас убьют»

Другое стихотворение Зломнова стало формальным поводом, чтобы оставить его в изоляторе.

30 января истек максимально возможный срок его ареста. Павла выпустили под подписку о невыезде и тут же задержали по новому делу о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Зломнов читал в камере изолятора стихи, посвященные подрыву в приемной ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

- Он не оправдывает терроризм, а просто дает оценку фактам. Он имеет право на свою точку зрения, а то, что это стало предметом возбуждения уголовного дела – это, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Ничего другого не нашли, кроме как сказать, что он в камере занимался оправданием терроризма, – считает вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Новолодский.

По информации отца арестанта Андрея Зломнова стихотворение было записано на бумаге, но никаких публичных чтений в камере не было. Адвокат уверен, что дать нужные показания сокамерников вынудил оперативник. Зломнов-старший рассказал, что один из его доверителей сидит в одной камере с его сыном и видел, как оперативник собирал информацию.

- Он вызывал всех по очереди и всех “попросил” дать показания. Так интенсивно, что не дать их было нельзя. Дали показания пять человек, это так называемый «кремль», то есть особо одаренные уголовники. Показания против Павла дали уголовники с тремя, четырьмя, пятью судимостями за убийства, за грабежи, за разбой. Мой доверитель заверил, что если они выйдут, они моментально откажутся от своих показаний, потому что сейчас их положение аховое, - поделился Андрей Зломнов.

Дело об оскорблении следователей

Семья Зломновых и ранее имела дело с этим оперативником. По словам Михаила, он был одним из сотрудников ФСБ, которых отец и сын адвокаты считают причастным «к склонению свидетеля» к оговору Павла в октябре 2018 года. Свидетель, бывший коллега Павла Зломнова, отказался идти на сотрудничество. По словам адвокатов, в их распоряжении есть аудиозаписи телефонных разговоров представителей спецслужбы со свидетелем, а также видеозапись его адвокатского опроса, но предоставить эти доказательства общественности они пока не готовы.

Еще в октябре защитники подали в Следственный комитет заявление, в котором сообщили о давлении на свидетеля. По словам Михаила Зломнова, ответа от Следкома он не получил до сих пор.

С другой стороны, следователи быстро отреагировали на рапорт своего коллеги из ФСБ Даниила Саблина. В декабре 2018 года Саблин вспомнил, что 22 августа о нем якобы нелицеприятно отозвались Михаил и Андрей Зломновы. В январе было вынесено представление о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя госвласти (ст. 318 УК РФ) в отношении адвокатов Зломновых.

22 августа 2018 года они участвовали в следственных действиях в ИВС. По словам Михаила, в тот день его брату было предъявлено обвинение. Защитник вспоминает, что следователь Саблин пришел предъявлять обвинение в компании двух понятых. Это не запрещено законом, хотя, по словам защитников, в тот момент им было непонятно, для чего понадобились эти люди. Впоследствии понятые выступили свидетелями в деле об оскорблении сотрудника ФСБ.

- В протоколе [от 22 августа] не было замечаний следователей и понятых о том, что были оскорбления, - обращает внимание Михаил Зломнов.

Представляющий интересы семьи Зломновых адвокат Юрий Новолодский рассказал, что Михаила и Андрея обвиняют в том, что они во время следственных действий якобы использовали в частности слово "фашист" по отношению к сотруднику ФСБ. По словам отца и сына, накануне, 21 августа, адвокаты, придя в ИВС, увидели, как Саблин с силой тянет за наручник прикованного к нему Павла Зломнова, который находится под столом. В результате у арестанта, по словам его представителей, была травмирована рука.

Адвокат Зломнов-младший отметил, что следователь взял на себя функции конвойного, приковал арестанта к себе наручниками, чтобы препроводить его на соседнюю Шпалерную улицу для проведения следственных действий, которые можно было бы провести и в изоляторе. По словам Михаила Зломнова, следователь велел его брату расписаться в том, что при попытке убежать он будет застрелен и тем самым запугал арестанта, психика которого и так была подорвана за месяцы заключения.

Адвокатская солидарность

На преследования родственников Павла Зломнова отреагировало адвокатское сообщество. Адвокатская палата Петербурга создала группу по защите своих коллег и их родственника, обвиняемого в оправдании терроризма. Никто из защитников не просит денег за свои услуги. Инициативу поддержали адвокаты из Москвы, которые даже проезд в Петербург оплачивают за собственный счет. Всего семье помогает более 10 юристов. Адвокат Виолетта Волкова рассказала ЗАКС.Ру, что в случае необходимости в дела готовы войти и новые защитники из Москвы и других городов России.

- Возбужденные на основании показаний неких свидетелей, дела в отношении наших коллег свидетельствуют о том, что возможно сейчас в Питере обкатывается ситуация по давлению на адвокатов на территории всей России. Если удастся здесь доказать, основанные на показаниях сторонних лиц, дела о том, что существовало некое оскорбление, это будет команда «фас» для устранения любого неугодного адвоката, которого можно будет точно также оговорить и просто вывести из профессии, - считает Волкова.

Вице-президент Адвокатской палаты Петербурга Юрий Новолодский отметил, что характер нарушений прав адвокатов уже изменился за последние несколько лет. Однако историю семьи Зломновых он тоже считает из ряда вон выходящей. По мнению Новолодского, главной претензией следователей к его коллегам стало то, что они слишком эмоционально защищают своего близкого.

- В Германии, например, такого просто невозможно представить. Там сразу бы вступилась пресса, институты гражданского общества, парламент. Виновные в таком "наезде" на адвокатов были бы наказаны. Но мы живем в наших условиях, и нам надо бороться за наши права в этих условиях, - призвал коллег Новолодский.

Сергей Еремеев