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9:56

Медведев поручил регионам поторопиться с темпами реализации "мусорной" реформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с министрами в Горках, узнав, что регионы не спешат реализовывать план перехода на новые правила обращения с мусором, поручил как можно быстрее этот процесс ускорить, заодно попросив Генпрокуратуру оценить обоснованность отсрочек, передает "Коммерсант".

Вместе с тем, глава кабмина уполномочил министров установить предельные сроки завершения "мусорной" реформы. На данный момент на новый порядок обращения с ТКО перешли лишь 70 из 85 регионов России, а Москва и Петербург получили возможность отложить процесс до 2022 года. Однако данная отсрочка уже вызвала ряд проблем и недовольства: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетовал, что большая часть мусора из города на Неве ввиду обозначенной "привилегии" везется на областные свалки, что очень перегружает регион и вредит экологии.

Ранее, напомним, о ходе реализации реформы по обращению с ТКО в Петербурге у врио губернатора Александра Беглова интересовалась руководитель региональных справороссов Марина Шишкина.

Напомним, с 1 января 2019 года на территории РФ вступил в силу новый закон об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В подавляющем большинстве субъектов Федерации были выбраны операторы, которые будут осуществлять вывоз мусора, и подняты соответствующие тарифы. В 23 регионах уже прошли протесты против обозначенного нововведения, а в Архангельской области до сих пор люди выходят на улицы с требованием остановить ввоз мусора из Москвы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:38   Дед Иван   РУСЬ
Медведева надо назначить главным помоещником страны, а на его место избрать умного и толкового управленца!

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