Реальные доходы петербуржцев за год упали на 1,7%

Согласно данным из опубликованного доклада Петростата "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе 2019 года", за минувший 2018 год реальные заработки жителей Северной столицы снизились на 1,7%.

Вместе с тем, число работающих горожан увеличилось на 4,2%. Также полученная петербуржцами номинальная зарплата выросла на 10%, тогда как реальная - всего на 7%.

Всего петербургские работодатели задолжали своим сотрудникам почти 137 млн рублей (по состоянию на декабрь 2018-го); общее количество граждан, перед которыми имеется непогашенная задолженность, составляет коло 1600 человек.

Напомним также, в январе министр труда Максим Топилин известил, что в 2019 году у работников бюджетной сферы на 4,3% вырастет финансовая составляющая заработной платы.