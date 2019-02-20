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11:46

Вишневский уверен: смотреть послание Путина Федеральному собранию не имеет смысла

Петербургский парламентарий Борис Вишневским полагает, что смотреть сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию незачем тратить время, так как ни одна из "ключевых" и действительно важных тем им затронута традиционно не будет.

Под важными темами политик понимает принятие "пенсионной" реформы; признание реального падения уровня доходов россиян, вызванного санкциями и "безумной" внешней политикой РФ; "раскаяния за необъявленную войну с Украиной" и вмешательства в Сирию; не будет признания "массовых нарушений прав граждан и полицейского характера государства, чудовищного уровня коррупции".

Вместо этого, отмечает Вишневский, будет идти речь о том, как "мы не боимся санкций", рассказано о нацпроектах и многом другом, не касающемся изложенных выше тем.

На выступление Карабаса-Барабаса перед послушными куклами незачем тратить время,

Борис Вишневский о послании Путина Федеральному собранию

Напомним, в связи с выступлением Путина было перенесено традиционное заседание петербургского парламента: городские законотворцы изъявили желание поприсутствовать на церемонии и послушать главу государства.

Путин сегодня выступит перед Федеральным собранием в 15-й раз. Церемония пройдет в большом Гостином дворе в Москве.



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13:45    
Путин выступил нормально, в своём стиле-полутона, полумеры, масса призывов и тд....Пора бы и по жёстче ставить задачи, а ещё жёстче спрашивать за невыполнение задач предыдущего послания!!!

13:26    
одно и то же... ввели в работу очередные сортиры, типа "очко", вот-вот создадим свой мобильник, типа "нокиа" 3310, вот-вот полетим на марс,... а, сколько предстоит нам вместе еще сделать, товарищи... в городах уже учителя-врачи разбегаются, а он - "земских" посулами заманивает в деревню, как будто на дворе - 19 век и времена царя-гороха, вновь замусоленный посыл вороватому бизнесу - дать им возможность больше красть и не платить налоги, но ни слова о прогрессивной шкале для них, опять лапша про льготные кредиты-ипотеки, могучие добавки к пенсиям и всем подряд, опять будет перевирать факты и "гнуть" под себя статистику - сколько уже было вранья про увеличение рождаемости, но вот признал - демографическая проблема имеется... вобщем - лапша на уши... сравнить выступление путина и трампа - так путин в сравнении с ним словно вождь зулусов, который поднимает местечковы проблемы зулусской деревни...

13:25    
Одно радует. Никто из пригожинских троллей не захотел прыгнуть к Вишневскому в постель и стать его помощником и женой. Весьма отрадное явление!

12:46    
Не имеет значения, какие звуки и каким местом издает гражданин Путин.

12:05    
12.00.
Да, Вишневский, мягко говоря, некорректен, навязывая свое мнение.
Ну и хорошо, люди поймут, с кем имеют дело.  А "... кролик за морковкой" в точку.

12:04    
Путину в этом году выступать будет легко, так как экономическая ситуация в России хорошая, стала лучше, чем в прошлые годы,, международная обстановка вокруг России нормальная!! Есть проблемы, но все решаемы!

12:00    
Вишневский кроме себя - либимого - никого не хочет слушать. Хотя, предложи ему место советника президента с удвоением его нынешнего дохода и предоставлением достойного жилища в Москве, побежит, как кролик за морковкой...

11:54    
Не-е, надо посмотреть. А то он Аляску присоединит, а люди и до метро добежать не успеют.

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