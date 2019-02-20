Вишневский уверен: смотреть послание Путина Федеральному собранию не имеет смысла

Петербургский парламентарий Борис Вишневским полагает, что смотреть сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному собранию незачем тратить время, так как ни одна из "ключевых" и действительно важных тем им затронута традиционно не будет.

Под важными темами политик понимает принятие "пенсионной" реформы; признание реального падения уровня доходов россиян, вызванного санкциями и "безумной" внешней политикой РФ; "раскаяния за необъявленную войну с Украиной" и вмешательства в Сирию; не будет признания "массовых нарушений прав граждан и полицейского характера государства, чудовищного уровня коррупции".

Вместо этого, отмечает Вишневский, будет идти речь о том, как "мы не боимся санкций", рассказано о нацпроектах и многом другом, не касающемся изложенных выше тем.

На выступление Карабаса-Барабаса перед послушными куклами незачем тратить время, — Борис Вишневский о послании Путина Федеральному собранию

Напомним, в связи с выступлением Путина было перенесено традиционное заседание петербургского парламента: городские законотворцы изъявили желание поприсутствовать на церемонии и послушать главу государства.

Путин сегодня выступит перед Федеральным собранием в 15-й раз. Церемония пройдет в большом Гостином дворе в Москве.

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