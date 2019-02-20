Путин: Запасов времени на дальнейшую раскачку экономики у нас больше нет

Сегодня, 20 февраля, глава государства Владимир Путин в 15-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Опоздав на 7 минут, президент начал, обозначив основные цели своего обращения к собравшимся.

Послание, отметил он, будет сконцентрировано на внутренних проблемах и задачах России, вопросах социального развития страны, ходе реализации национальных проектов, обозначенных в "майчких указов".

"Именно в наступившем году граждане почувствуют измения к лучшему. Запасов времени на дальнейшую раскачку экономики у нас больше нет, надо работать", - заявил Путин.