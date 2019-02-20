Путин: Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период

После того, как Владимир Путин обозначил главную тему своего послания Федеральному собранию, а именно - реализация национальных проектов, обозначенных в "майских указах", первым делом президент отметил, что важно позаботиться о демографическом положении государства.

"Важно, чтобы рождение и воспитание детей не было связано с риском снижения благосостояния. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка", - наказал Путин.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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