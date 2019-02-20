Путин предложил поднять выплаты за рождение детей и налоговые послабления для многодетных семей

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил с 1 января 2020 года поднять планку выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов.

Также президент предложил с 1 июня поднять с 5 до 10 тысяч рублей пособия для детей по инвалидности. По его словам, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми.

«Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог», - подчеркнул Путин.

Также Путин заявил, что необходимо освободить многодетные семьи от налога на участки размером 6 соток.