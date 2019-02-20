Путин - чиновникам: Если уж пришел на госслужбу, будь обязан всегда уважать интересы граждан

Владимир Путин поручил чиновникам, пришедшим на работу на государственную службу, внимательнее относиться к тем людям, "согражданам", которые приходят к ним за помощь, уважать их и ни в коем случае не позволять себе оскорбления в их адрес.

"Если уж пришел на госслужбу, будь обязан всегда уважать интересы граждан. Да, это сложно, но если пришел - надо понимать людей, сопереживать им. Никогда не проявлять неуважения к гражданам в словах или действиях", - наказал президент.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.