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12:33

Путин - чиновникам: Если уж пришел на госслужбу, будь обязан всегда уважать интересы граждан

Владимир Путин поручил чиновникам, пришедшим на работу на государственную службу, внимательнее относиться к тем людям, "согражданам", которые приходят к ним за помощь, уважать их и ни в коем случае не позволять себе оскорбления в их адрес.

"Если уж пришел на госслужбу, будь обязан всегда уважать интересы граждан. Да, это сложно, но если пришел - надо понимать людей, сопереживать им. Никогда не проявлять неуважения к гражданам в словах или действиях", - наказал президент.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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14:21    
2 сверху: "к людям, которые приходят к ним ЗА ПОМОЩЬ"  
совсем обалдели журналюшки, так искажают великие слова. Получилось, что люди приходят к чиновникам и просят решить их вопрос "за помощь", т.е. за взятку? Это написал враг, вредитель. Требую разобраться и доложить о принятых мерах. Дорогой ЗАК.СРУ, помни, бдительность - наше оружие.

13:57   Дед Иван   РУСЬ
Очередное "Бла,бла, бла " от путина! За 19 лет весь Народ в том убедился!

12:57    
Чиновников больше в три раза, чем надо. От этого неразбериха и бардак.

12:44   Бордунов  
Ваван, ты устроил так, что они туда не за этим идут. Попробуй сказать про уважение граждан менту, судье или ФСБшнику - засмеют, а то и  поколотят. А комитеты по градостроительству, землепользованию, благоустройству? Они думают о гражданах, напихав их селедкой в бетонные бочки?

12:42    
Путинские чиновники всегда так и делают как их учит Путин:
кто украл пенсии за пять лет у ста миллионов человек?
Чиновники поступают аналогично, как делает их начальник.

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