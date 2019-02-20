Путин: Главное, чтобы люди почувствовали заботу о своем здоровье со стороны государства

Поднимая вопрос сферы здравоохранения в России, Владимир Путин поручил в максимально короткие сроки отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, аптеками и гражданами с тем, чтобы избавить россиян от сбора бессмысленных справок и "ненужного стояния в очередях".

"Главное, чтобы люди почувствовали заботу о своем здоровье со стороны государства", - сообщил президент.

Путин отметил также, что в России заметно наладилась сиутацию с онкологией: президент заявил, что в стране сейчас гораздо проще вылечиться от различных форм рака, нежели чем за границей.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.