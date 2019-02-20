Путин выразил надежду на восстановление связей с ЕС: Это отвечает нашим общим интересам

Владимир Путин сообщил, что в приоритетах суверенного государства, коим является Россия, главное - налаживать внешние связи, укреплять международное доверие, бороться с общими угрозами. И несмотря на санкционную политику, поддерживать добрые связи и с США.

"Надеемся, что со стороны ЕС будут предприняты шаги по восстановлению нормальных отношений с Россией. Граждане этих стран заинтересованы в этом", - заявил президент.

В числе стран, с которыми РФ приоритетнее налаживать связи Путин назвал Белоруссуию, Индию, Японию.

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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