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13:31

Как и год назад, Путин пригрозил США, что в военном плане РФ в "долгу не останется"

Рассуждая в обвинительном контексте о том, что Соединенные штаты Америки первыми нарушили положения  Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вышли из него, превентивно перед этим разместив оружие в некоторых странах Европы (Румынии), Владимир Путин заявил, что РФ "в долгу не останется" и что все действия "наши" носят исключительно ответный, а значит - оборонительный характер.

"Хочу сказать следующее. США проводят на российском направлении политику, которую вряд ли можно назвать дружественной. Россию называют чуть ли не главной угрозой для США, но это неправда, РФ никому не угрожает", - отметил президент, подчеркнув, что РФ продолжит наращивать военные мощи в надежде на конструктивный диалог.

Напомним, согласно условиям договора, в течение нескольких лет и Штаты, и Россия обязаны были удалить из имеющегося у них вооружения все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования (дальностью полета до 5,5 тысяч км) и меньшей дальности (до тысячи км), а также не производить подобное оружие в будущем. 

"Мы не заинтересованы в конфронтации и не хотим ее - тем более с такой глобальной страной, как США. Но куда они двигаются? Они продолжают свою разрушительную деятельность. Мы готовы к переговорам по разоружению, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Мы продолжим развивать вооруженные силы", - подчеркнул глава государства. 

На этой "ноте" послание президента Федеральному посланию завершилось. Заиграл гимн России, после чего Путин, пожелав всем удачи, удалился из зала. Текстовую трансляцию можно прочитать на сайте "Российской газеты".

В прошлом году речь российского главы также была полна милитаристской тематики, однако продлилась рекордно дольше - почти 2 часа.

Послание президента представителям Федерального собрания проходило сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие были приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидели видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:25    
унылое говно его доклады - одно и то же... бахвальство перед западом, треп о том, чего все-равно не будет сделано, развешивание лапши на уши, перевернутая с ног на голову статистика, раздача 3-х копеек и прочая херня... тв-камера проходила по рядам - в зале спали... присутствующие сидят как болванчики - хлопают льстиво ушами... сравнить выступления трампа и путина - путин как вождь зулусов перед зулусской деревней и выступает о местечковых проблемах племени... от трампа разве услышишь рассуждения о "земских" учителях, врачах - которых никакими посулами не затащить в деревню?.. или о том, что нужно срочно "пересчитать добавки к пенсии"?.. смех один...

13:47    
У Путина в докладах намного лучше, конкретнее получается внешнеполитическая тематика, чем внутренняя проблематика!

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