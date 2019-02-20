Экс-полицейский, ушедший в отставку после смерти школьника, стал замглавы Фрунзенского района

Заместителем руководителя Фрунзенского района назначен Валерий Белоцерковский, извещает "Фонтанка". Решение было озвучено чиновниками во время ежегодного отчета райадминистрации.

Вероятнее всего, на новой должности Белоцерковский будет отвечать за безопасность, молодежную политику, спорт и, предположительно, выборы. Именно такие задачи входили в сферу деятельности его предшественника Эдуарда Ильина, который ранее перешел на пост уволенной главы Василеостровского района.

До назначения Белоцерковский некоторое время был замруководителя комитета по законности и правопорядка Смольного. Там он занимался кооперацией связи с петербургскими правоохранителями, подспудно участвуя в обсуждении поправок в закон о митингах. В ходе диспута он неоднократно выражал мнение, что активисты Навального представляют угрозу обществу.

Перед тем, как трудоустроиться в Смольный, Белоцерковский пробовал стать главой полиции Калининского района, однако он вынужден был потерпеть фиаско, так как руководств ведомства заподозрило, что это вызовет негативную реакцию у местных жителей. В 2012 году, когда он был начальником полиции Невского района, в 75 ОП правоохранители насмерть забили 15-летнего школьника Никиту Леонтьева. В связи с этим инцидентом он и вынужден был покинуть кресло руководителя районного УМВД.

Напомним также, не так давно врио градоначальника Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова, назначив на его пост Константина Серова.

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