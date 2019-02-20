Вишневский о послании Путина: «Я устал, я ухожу», - единственное, что было бы честным

Сдержав обещание не смотреть видеотрансляцию послания главы государства Федеральному собранию, "яблочник" Борис Вишневский всё же ознакомился с текстовой версией выступления. У себя в Telegram петербургский политик отметил, что вновь Владимир Путин, не устояв, пустился в милитаристские рассуждения о суверенности России и о том, какой военный отпор "мы" всегда готовы показать США.

Бесспорно, подчеркнул Вишневский, та часть послания, которая касалась социальной сферы и мер, которые следует в ближайшее время принять на данном поприще, важна, однако они "ничтожно малы по сравнению с тем, что нужно для преодоления бедности". "И говорит он примерно об этом же последние два десятка лет. Разве что, разными словами", - полагает депутат, напоминая, что ничего не мешало осуществить обозначенное и 10 лет назад.

Ну, а когда он говорит о том, что нельзя повторять ошибки прошлого десятилетия, хочется спросить: а разве не Путин руководил страной в течение этого десятилетия? Семь лет – де-юре, все десять – де факто? «Я устал, я ухожу, простите», - единственное, что было бы честным. Но в КГБ его учили врать, а не быть честным, — Борис Вишневский

Послание президента представителям Федерального собрания проходило сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. В этот раз оно заняло 1,5 часа. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие были приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидели видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.

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