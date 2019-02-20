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16:46

Вишневский о послании Путина: «Я устал, я ухожу», - единственное, что было бы честным

Сдержав обещание не смотреть видеотрансляцию послания главы государства Федеральному собранию, "яблочник" Борис Вишневский всё же ознакомился с текстовой версией выступления. У себя в Telegram петербургский политик отметил, что вновь Владимир Путин, не устояв, пустился в милитаристские рассуждения о суверенности России и о том, какой военный отпор "мы" всегда готовы показать США.

Бесспорно, подчеркнул Вишневский, та часть послания, которая касалась социальной сферы и мер, которые следует в ближайшее время принять на данном поприще, важна, однако они "ничтожно малы по сравнению с тем, что нужно для преодоления бедности". "И говорит он примерно об этом же последние два десятка лет. Разве что, разными словами", - полагает депутат, напоминая, что ничего не мешало осуществить обозначенное и 10 лет назад.

Ну, а когда он говорит о том, что нельзя повторять ошибки прошлого десятилетия, хочется спросить: а разве не Путин руководил страной в течение этого десятилетия? Семь лет – де-юре, все десять – де факто? «Я устал, я ухожу, простите», - единственное, что было бы честным. Но в КГБ его учили врать, а не быть честным,

Борис Вишневский

Послание президента представителям Федерального собрания проходило сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. В этот раз оно заняло 1,5 часа. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие были приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидели видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.



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20:00    
Забористый коньячок. Правда, похмелье от технического спирта потом жуткое.
Но гадость Кролики пьют из экономии, как в песне Высоцкого.

19:45    
16-50 неоднократно прыгает в постель к Вишневскому. Ему не даёт покоя статус жены и помощника. Стремится стать первой леди и  глав. помощником. Браво!

19:25    
19.00 возьми у Кролика в кабинете в шкафу канистру с паленым коньяком и опохмелись…

19:00   Бордунов  
18:42 Факты будут, муж Пригожина, или так п...ром и помрешь?

18:42    
А вот и жена Кролика на 18.40, лексикон приметный.

18:40   Бордунов  
16:50 Только после Макарова.
17:11 С чего? С крови, со страха за шкуру, с пустых обещаний, с укрывательства подельников. Запад жизни не дает. Много с чего. 20 лет на галерах.
17:27 Привет, Насральный. Как рано тебя поразил обрезанный еврейский елдак? В чем ненависть Вишневского к русским и как он им вредит?  Может, он изнасиловал тебя? Если не приведешь конкретные факты, ты гнойный п.дор. Ок?

17:27    
А чему учили обрезанного жидёнка в синагоге ? Ненавидеть русских и всячески вредить им ?

17:11   Игорь  
Глупенький. Путин не пьет водку стаканами, с чего ему уставать? Борис уже к 96 спился окончательно, так вы его умудрились на носилках обратно занести. Залезай сам на печку и грей ........

16:50    
Единственное, что было бы честным для самого Вишневского - уволить жену из помощников депутата и перестать хватать деньги из кассы ЗАКС и ртом, и другой частью тела.

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