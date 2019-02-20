Росприроднадзор требует от "Пулково" 162 млн рублей из-за загрязнения реки Новая

Ввиду отсутствия добровольного внимания к проблеме загрязнения реки Новая Роспироднадзор решил через суд добиться от оператора аэропорта "Пулково" - ООО "Воздушные ворота Северной столицы" - возмещения экологического ущерба, нанесенного организацией водной протоке.

Исходя из сообщения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО иск о возмещении 162,6 млн рублей был отправлен в Арбитражный суд Петербурга накануне, 20 февраля. В учетной картотеке дел отмечается, что заявление зарегистрировано, но к производству пока не принято.

В надзорном ведомстве уверены, что именно стоки из "Пулково" отравляют реку. Об этом также говорят соответствующие экспертизы: например, содержание этилового спирта в воде в 5400 раз превышает норматив.

Изначально Росприроднадзор подал в суд на оператора аэропорта "Пулково" в октябре 2018 года с тем, чтобы добиться полного запрета на сброс сточных вод в реку Новая через канал. До этого ввиду загрязнения реки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В октябре 2018-го ущерб природе оценили в более чем 100 млн рублей. Оператора "Пулково" не раз привлекали к административной ответственности за нарушение экосистемы протоки.