В НАТО сочли неприемлимыми слова Путина о возможности нацелить ракеты на страны альянса

В НАТО сочли неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному Собранию о возможности ответных шагов по ситуации с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает «Интерфакс».

«Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников [нацелить на них ракеты] неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - говорится в заявлении зампредставителя альянса Пирса Казалета.

В заявлении подчеркивается, что политика НАТО носит оборонительный характер, и альянс не хочет новой гонки вооружений. По мнению альянса, Россия обязана «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности». При этом НАТО подчеркнули, что не имеют намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

«Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО - это явная попытка отвлечь внимания от нарушения [Россией] ДРСМД. Эти обвинения - давние и безосновательные», - заявили в НАТО, подчеркнув, что объекты системы противоракетной обороны в Румынии и Польше условий того же договора не нарушают.

Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что США первыми нарушили условия договора и вышли из него, и Россия в случае размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе будет вынуждена ответить. «Мы готовы к переговорам по разоружению, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Мы продолжим развивать вооруженные силы», - сказал Путин.