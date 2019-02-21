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10:57

Павловский нашел послание Путина "подозрительно" добрым

Политолог и политтехнолог, член первого предвыборного штаба президента Владимира Путина в 2000-м году Глеб Павловский остался в относительно приятном удивлении от просмотра послания главы государства Федеральному собранию. Несмотря на то, что эксперт давно критикует президентский курс, в эфире "Эха Москвы" он выделил позитивные особенности новейшей публичной речи Путина, иронично сравнив ее с "сахарной ватой".

Путин выступает лидером благотворительной повестки дня. И здесь действительно очень связанный ряд, все, что он описал, как говорится, от школы и талантливых детей до клиники, пенсионеров и хосписа, непрерывный ряд, в каждом из этих пунктов Путин готов посодействовать.

Глеб Павловский

Проблема, с его слов, впрочем, состоит в том, что все выглядит так, будто помочь людям во всех этих вопросах способен только лично руководитель большой страны.

Еще одна деталь обратила на себя внимание политолога - меньшая концентрация на внешней политике, чем это бывает обычно.

"Не было ни одного послания, в котором не было про Украину. Это первое послание с 2014 года точно, в котором не было слова, по-моему, Украина", - заметил Павловский.

В своем обращении Путин по традиции грозил США неким возмездием и пренебрежительно отзывался о странах, которые, с его точки зрения, добровольно выбрали зависимость от американцев и "подхрюкивают".

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12:04    
11:53. Пенсионная реформа-это великое благо для России, так как из-за экономии средств на пенсии в первом полугодии 2019 года появились свободные деньги на рост пособий для детей, многодетных семей  итд. Выгода от реформы пока небольшая, так как с 1 июля начнётся выплата пенсий тем, кто родился в 1964г-женщины и в 1959г.-мужчины. Через 5 лет эффект от реформы будет значителен!!!

11:53    
Падение рейтинга заставляет президента раскидываться деньгами по социальным проблемам. Это при том, что проведённое им пенсионное ограбление граждан России обосновывалось, в частности, нехваткой денег в бюджете. Либо пенсионная реформа была произвольным преступным покушением на социальные права граждан, либо новые обещания президента будут переложены на бюджеты субъектов федерации и благополучно не выполнены.

11:33    
"Подхрюкивают"-это просто ШЕДЕВР объективности и точности оценки действий европейских подстилок США!!!

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